Тренер сборной Украины оценил поражение словами «рано забираться на такие высоты»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил поражение на матче чемпионата Европы против Великобритании словами о том, что команде «рано забираться на такие высоты». Его слова приводятся в Twitter пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По мнению тренера, ключевую роль сыграли мелкие детали, например, футболисты плохо справились с навесами, в этом случае преимущество оказалось у британцев. Кроме того, на 35-й минуте встречи травмированного защитника Серея Кривцова заменил полузащитник Виктор Цыганков, что также сказалось на итогах.

«В общем, мы играли в свой футбол, не отвернулись от наших принципов, но гора оказалась слишком высокой для нас, чтобы на нее забраться. Наверное, нам еще рано забираться на такие высоты», — заключил Шевченко.

Матч прошел в Риме. Команда Украины разгромно уступила англичанам. Дублем в составе сборной Англии отметился Гарри Кейн. Еще по голу на свой счет записали Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон. Сборная Англии пробилась в полуфинал Евро. 7 июля команде Гарета Саутгейта предстоит матч против сборной Дании. Сборная Украины вышла в плей-офф, заняв третье место в своей группе. В 1/8 финала команда обыграла сборную Швеции.