Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с чемпионата Европы

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поражение национальной команды в матче четвертьфинала чемпионата Европы против Англии. Пост доступен в Twitter-аккаунте украинского лидера.

Зеленский поддержал игроков сборной Украины после разгромного поражения от англичан. «Ребята, вы доказали, что готовы сражаться наравне с лучшими. Что у вас стальной характер. Вы смогли вдохновить и объединить вокруг себя всю Украину», — написал политик.

Сборная Украины уступила англичанам со счетом 0:4. Встреча прошла в Риме. Команда Андрея Шевченко пробилась в четвертьфинал благодаря победе над Швецией. Из группы украинцы вышли, заняв третье место.

Сборная Англии в полуфинале сыграет с командой Дании. Матч пройдет 7 июля.