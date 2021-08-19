Тренер сборной России по пляжному футболу рассказал о недооценке команды США

Лихачев о матче сборной России по пляжному футболу против США: не все поняли, что это ЧМ

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев подвел итоги стартового матча домашнего чемпионата мира против команды США. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, со стороны его подопечных присутствовала недооценка соперника. «Это чемпионат мира, здесь никто просто так ничего не отдаст. Ни Америка, ни Мозамбик — никто. Не все это до конца поняли», — отметил специалист.

Лихачев также предположил, что на сборную России могла повлиять затянувшаяся церемония открытия турнира. При этом он поблагодарил команду за достижение положительного результата.

Стартовая встрече группового этапа между сборными России и США прошла ранее в четверг, 19 августа. Основное время встречи завершилось со счетом 4:4, а в овертайме победу вырвали россияне.