Сборная России по пляжному футболу обыграла США в стартовом матче домашнего ЧМ

Сборная России в овертайме обыграла США на домашнем ЧМ по пляжному футболу

Сборная России победила команду США в стартовом матче группового этапа домашнего чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 19 августа, в Москве. Основное время игры завершилось со счетом 4:4. В составе россиян дублем отметился Борис Никоноров, по одному мячу забили Антон Шкарин и Андрей Новиков.

В овертайме решающий мяч за 13 секунд до конца забил Алексей Макаров. Россияне вместо трех получили за победу два очка, так как добыли ее не в основное время. В следующем матче сборная России 21 августа сыграет с Парагваем. США в тот же день встретится с Японией.

Турнир впервые в истории проходит в России. Команда Михаила Лихачева из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступает в статусе сборной Российского футбольного союза (РФС). Вместо гимна России, как и на Олимпиаде в Токио, звучит музыка Петра Чайковского.