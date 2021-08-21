Сборная России по пляжному футболу одержала вторую победу на чемпионате мира

Сборная России по пляжному футболу победила Парагвай в серии пенальти на чемпионате мира

Сборная России одержала победу над национальной командой Парагвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на площади «Лужников» и завершилась победой россиян в серии пенальти со счетом 5:4. При этом в основное дополнительное время победитель выявлен не был — 3:3, 4:4.

Победа стала второй для россиян. Стартовая встрече группового этапа между сборными России и США прошла 19 августа. Основное время встречи завершилось со счетом 4:4, а в овертайме победу вырвали россияне. После этого главный тренер сборной России Михаил Лихачев заявил, что его подопечные недооценили соперника. Он предположил, что на сборную России могла повлиять затянувшаяся церемония открытия турнира.

Турнир впервые в истории проходит в России. Команда Михаила Лихачева из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступает в статусе сборной Российского футбольного союза (РФС). Вместо гимна России, как и на Олимпиаде в Токио, звучит музыка Петра Чайковского.