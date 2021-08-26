Сборная России пробилась в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Российские футболисты переиграли соперников со счетом 4:2 и сыграют с Швейцарией

Сборная России одержала победу над командой Испании в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная России пробилась в следующий этап турнира, преодолев сопротивление испанцев. Итоговый счет в матче — 4:2 в пользу российских футболистов.

В рамках группового этапа отечественные футболисты одержали три победы (одну в основное время, одну в овертайме и одну в серии послематчевых пенальти). Отечественная сборная стала сильнейшей в квартете и пробилась в плей-офф. Соперниками по групповому этапу были команды Японии, Парагвая и США.

Соперниками сборной России станут швейцарцы. Полуфинал пройдет 28 августа.

Сборная России дважды становилась сильнейшей командой мира. Отечественные футболисты выигрывали чемпионаты мира в 2011 и 2013 годах. В последний раз россияне были в призерах в 2019 году. Тогда они выиграли бронзовые медали первенства.

Чемпионат мира-2021 проходит в Москве. Турнир завершится 29 августа.