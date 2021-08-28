Сборная России вышла в финал чемпионата мира по пляжном футболу

В полуфинале российские футболисты переиграли швейцарцев по пенальти

Сборная России вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские футболисты в полуфинале переиграли швейцарцев. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 5:5, а в серии пенальти сильнее оказались россияне — 5:4.

В финале сборной России предстоит встреча с победителем пары Сенегал — Япония. Матч за золото состоится в воскресенье, 29 августа.

Сборная России дважды становилась чемпионом мира. Отечественные футболисты выигрывали турнир в 2011 и 2013 годах. В последний раз россияне были в призерах в 2019 году. Тогда они выиграли бронзовые медали первенства.

Чемпионат мира-2021 проходит в Москве.