Уткин сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу после победы россиян на ЧМ

Уткин о победе сборной России на чемпионате мира: пляжный футбол — как ковыряние в носу

Журналист Василий Уткин отреагировал на победу сборной России по пляжному футболу на домашнем чемпионате мира. Он высказался в своем Telegram-канале.

Комментатор сравнил вид спорта с ковырянием в носу. По его мнению, в пляжном футболе преуспели те, кого не взяли в профессиональные клубы в «нормальном» футболе. «Сейчас они выиграли мировой чемпионат среди таких же, как они. Молодцы! Но ерунда полная», — добавил Уткин.

Ранее в воскресенье, 29 августа, сборная России в финале домашнего чемпионата мира обыграла Японию. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Для сборной России это третье золото на чемпионате мира. Ранее команда побеждала на турнирах 2011 и 2013 годов. Кроме того, в активе сборной две бронзы мундиалей.