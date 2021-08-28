Вернувшиеся в Россию паралимпийцы поделились впечатлениями от Игр

Паралимпийцы, которые первыми вернулись в Россию из Токио, поделились впечатлениями от Игр

Паралимпийцы, которые уже вернулись в Россию с Паралимпийских игр в Токио, поделились впечатлениями. Они рассказали об Играх Post News.

Как сообщает издание, болельщики встретили атлетов в аэропорту Москвы с флагом России, скандируя «Россия — сила!» и «Молодцы!»

Среди параатлетов, прилетевших первыми в Москву, в том числе Альберт Хинчагов, завоевавший золото в толкании ядра категории F37. Он признался, что хочет вновь «испытать те же эмоции», которые он испытал на пьедестале. «Мне говорили, что чемпионат Европы и мира — это не то, что Паралимпиада. Вот теперь я понял, что это такое», — признался он.

Также в страну уже вернулся 19-летний пловец Павел Куклин, для которого Паралимпиада в Токио — первая в карьере. Он рассказал, что выполнил основные задачи, которые стояли перед ним: «улучшил свое время» и технику. «Это самое важное. Я молодой, у меня столько Паралимпиад впереди!» — поделился Куклин.

Сергей Сокульский, который установил мировой рекорд в толкании ядра в категории F55 и стал четвертым на Играх, рассказал о быте и условиях в паралимпийской деревне. «Классная паралимпийская деревня. Отличные номера, шикарный вид, все удобно — все санузлы, все доступности. Живешь, как в самом лучшем мире, который приспособлен для инвалидов-колясочников, людей с ограниченными возможностями», — подчеркнул Сокульский.

Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы завоевали девять медалей в третий день Игр, проходящих в Токио. Золотые награды в копилку сборной России принесли пловчиха Валерия Шабалина, толкатель ядра Альберт Хинчагов и фехтовальщики Максим Шабуров, Александр Кузюков и Артур Юсупов, победившие в командном турнире.

В неофициальном медальном зачете российские паралимпийцы занимают третью строчку. Лидер — сборная Китая. Паралимпиада в Токио продлится до 5 сентября. Россию на ней представляют 242 параатлета.