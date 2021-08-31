МПК объяснил отказ украинца фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет (МПК) объяснил отказ украинского легкоатлета Игоря Цветова фотографироваться с российскими спортсменами Дмитрием Сафоновым и Артемом Калашяном во время церемонии награждения на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В организации отметили, что у украинца было право не фотографироваться с россиянами в связи с принятыми на турнире эпидемиологическими правилами. МПК пояснил, что во время церемонии награждения Сафонов и Калашян не были в защитных масках, и Цветов соблюдал социальную дистанцию.

Украинский спортсмен не стал фотографироваться с российскими атлетами после забега на 100 метров, в котором стал вторым. Во время церемонии награждения он отошел в сторону. Сафонов победил, преодолев дистанцию за 11,39 секунды, что стало новым мировым рекордом. Калашян стал третьим.

Цветов на странице в Facebook объяснил свое решение не фотографироваться с россиянами. Спортсмен заявил, что сделал это не из-за неуважения к соперникам, а из особых чувств к Украине.