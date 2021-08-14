Чернокожий олимпийский чемпион с Украины ответил назвавшей его идиотом Скабеевой

Чернокожий олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, украинец Жан Беленюк ответил на критику российской телеведущей Ольги Скабеевой. Его слова приводит «Обозреватель».

Спортсмен назвал Скабееву пропагандистом, которая несет чушь и надеется, что будет услышана некоторыми слоями населения. «Это люди без рода и без племени, которых мотивирует только одно — нести откровенную чушь. Адекватные люди вообще не должны подобные передачи смотреть», — заявил он.

13 августа Скабеева отреагировала на оправдания Беленюка за снимок с российской журналисткой, заключавшиеся в том, что он не знал, с кем фотографировался. Журналистка предположила, что украинский спортсмен боится люстраций и таким образом пытается «спасти свою шкуру», и назвала его идиотом.

Беленюк выиграл золото в греко-римской борьбе в категории до 87 килограммов на Играх в Токио. В Рио-де-Жанейро украинец завоевал серебряную медаль.