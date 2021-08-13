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Зеленский отреагировал на атаку расистов на чернокожего победителя ОИ с Украины

Зеленский об атаке расистов на чемпиона Беленюка: «Полиция должна жестко реагировать»
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter высказался об инциденте с участием борца греко-римского стиля Жана Беленюка, который подвергся атаке расистов в Киеве.

Глава государства отметил, что чернокожий спортсмен — один из самых достойных сынов Украины, которым гордится народ. Он также назвал недопустимым проявление расизма и ксенофобии. «Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их», — добавил Зеленский.

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Беленюк рассказал об инциденте ранее в пятницу, 13 августа. Он заявил, что несколько неизвестных молодых людей выкрикивали в его сторону расистские оскорбления в центре Киева, но обошлось без драки.

Беленюк родился в Киеве в семье украинки и уроженца Руанды. Спортсмен завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио, он также занял второе место на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. В 2019 году Беленюк стал депутатом Верховной Рады.

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