Чернокожий победитель Олимпиады с Украины пожаловался на атаку расистов в Киеве

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк рассказал об атаковавших его расистах. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам чернокожего борца, группа незнакомых молодых людей в пятницу, 13 августа, начала оскорблять его на расистской почве в центре Киева. В частности, спортсмена назвали «черной обезьяной» и рекомендовали ему «валить в Африку».

Беленюк отметил, что до драки дело не дошло. «Нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые поставили жизнь на ее прославление?» — добавил украинец.

Беленюк родился в Киеве, в семье украинки и уроженца Руанды. Спортсмен завоевал золото на Олимпийских играх в Токио, он также стал серебряным призером Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. В его активе две победы на мировых первенствах. В 2019 году Беленюк стал депутатом Верховной Рады.