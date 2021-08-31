Россияне завоевали 13 медалей за день на Паралимпиаде в Токио

Россияне выиграли 13 наград в седьмой день Паралимпиады и cохранили третье место в зачете

Спортсмены из сборной России завоевали 13 медалей в седьмой соревновательный день на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во вторник, 31 августа, россияне выиграли шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали. Победами отметились пловцы Ильнур Гарипов, Владимир Сотников, Дарья Пикалова и Анна Крившина, победившие в смешанной эстафете, а также Андрей Николаев и Валерия Шабалина. Кроме того, золотые медали завоевали легкоатлеты Владимир Свиридов и Антон Кулятин, а также велогонщик Михаил Асташов.

Серебряные награды на счету легкоатлетов Маргариты Гончаровой, Евгения Швецова и Алексея Чуркина. Также вторые места заняли пловчихи Дарья Пикалова и Наталия Буткова. Бронзовые медали завоевали представители легкой атлетики Никита Котуков и Федор Рудаков.

После семи дней соревнований в активе сборной России 74 медали: 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые. Команда сохранила третье место в общем зачете, россияне уступают Великобритании (29, 23, 28) и Китаю (62, 38, 32). Соревнования завершатся 5 сентября.