Российские прыгун в длину и бегун завоевали золотые медали на Паралимпиаде

Бегун Прохоров и прыгун в длину Торсунов принесли сборной России два золота Паралимпиады

Российский прыгун в длину Евгений Торсунов завоевал золото на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен показал результат 5,76 метра. Соревнования проходили в категории T36, в которой представлены атлеты с нарушениями координации.

Еще одну золотую медаль в копилку сборной России принес бегун Антон Прохоров. Он преодолел 100-метровку с результатом 12,04. Соревнования проходили в классификации Т63, где выступают спортсмены с одиночной ампутацией ниже колена с использованием протеза.

Ранее золотые медали в копилку сборной принесли пловец Богдан Мозговой и легкоатлет Дмитрий Сафронов.

Теперь в активе россиян 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая медаль. Соревнования завершатся 5 сентября.