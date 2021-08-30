Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпиады

Сборная России переместилась с четвертого на третье место медального зачета Паралимпиады

Сборная России переместилась с четвертого на третье место в общем медальном зачете Паралимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам шестого соревновательного дня россияне завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовых награды. Победами отметились бегуны Дмитрий Сафронов и Антон Прохоров, прыгун в длину Евгений Торсунов и пловец Богдан Мозговой.

Серебряные награды в копилку сборной России принесли Маляк Алиева и Виктория Сафонова, выступающие в настольном теннисе. Бронзовые награды завоевали пловцы Роман Жданов и Юлия Шишова, а также бегун Артем Калашян.

Теперь в активе сборной России 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награда. В общем зачете команда уступает Великобритании (26, 20, 22) и Китаю (54, 35, 30). На четвертом месте с 17 медалями высшего достоинства расположилась сборная США. Соревнования завершатся 5 сентября.