Российские пловцы выиграли смешанную эстафету на Паралимпиаде с рекордом

Россияне оказались сильнее сборных Бразилии и Украины в смешанной эстафете вольным стилем

Сборная России по плаванию выиграла смешанную эстафету 4 по 100 метров вольным стилем на Паралимпиаде в Токио с рекордом Игр. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские пловцы показали результат 3 минуты 53,79 секунды. Второй финишировала сборная Бразилии, уступив россиянам 1,16 секунды, третьей — команда Украины (плюс 1,36 секунды).

Сборную России в заплыве представляли Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников.

Ранее 31 августа российская пловчиха Валерия Шабалина одержала победу на дистанции 200 метров комплексным плаванием, став трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр. До этого Шабалина становилась первой на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров вольным стилем.

Также вторую золотую медаль Паралимпиады в Токио завоевал российский велогонщик Михаил Асташов. Спортсмен выиграл шоссейную гонку с раздельным стартом. До этого он первенствовал в гонке преследования на треке на дистанции 3 000 метров.