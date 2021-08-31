Российская пловчиха Шабалина стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады в Токио

Российская пловчиха Валерия Шабалина одержала победу на дистанции 200 метров комплексным плаванием, став трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр в Токио. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шабалина показала время 2 минуты 20,99 секунды. Второй финишировала представительница Великобритании Бетани Ферт, третьей стала ее соотечественница Луиза Фиддс. Соревнования проходили в категории SM14 (атлеты с интеллектуальными

нарушениями).

До этого Шабалина становилась первой на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров вольным стилем. Спортсменка — пятикратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы.

Ранее 31 августа вторую золотую медаль Паралимпиады в Токио завоевал российский велогонщик Михаил Асташов. Спортсмен выиграл шоссейную гонку с раздельным стартом. До этого он первенствовал в гонке преследования на треке на дистанции 3 000 метров.