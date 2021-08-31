Работавший курьером россиянин завоевал второе золото на Паралимпиаде

Велогонщик Асташов победил на Паралимпиаде в шоссейной гонке с раздельным стартом

Российский велогонщик Михаил Асташов, который работал в сервисе доставки, завоевал золото в шоссейной гонке с раздельным стартом на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен преодолел дистанцию 16 км за 24 минуты 53,37 секунды. Россиянин соревнуется в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вторую строчку подиума занял американец Аарон Кит, а третью — немец Михаэль Тойбер.

26 августа россиянин занял первое место на треке в гонке преследования на дистанции 3 000 метров. Он также установил два мировых рекорда за время Паралимпиады. 32-летний Асташов является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем Кубков мира и чемпионатов России.

В феврале 2020 года сообщалось, что Асташов устроился на работу курьером, чтобы заработать на поездку на Паралимпийские игры в Токио. Его заметили на улицах Екатеринбурга.