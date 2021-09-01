Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады

Россия вышла на второе место зачета Паралимпиады благодаря золоту легкоатлетки и пловчихи

Сборная России поднялась с третьего на второе место общего медального зачета Паралимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команде удалось улучшить позиции благодаря победам толкательницы ядра Галины Липатниковой и пловчихи Виктории Ищуловой. В активе россиян теперь 31 золотая, 20 серебряных и 36 бронзовых наград. На третью строчку переместилась Великобритания (30, 24, 30), лидерство сохраняет Китай (66, 42, 35).

Липатникова победила с результатом 11,03 метра. Спортсменка выступает в категории F36, где представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата. Ищулова с результатом 29,91 секунды пришла первой к финишу на дистанции 50 метров вольным стилем. Соревнования проходили в категории S8 (различные формы инвалидности, включая ампутации и церебральный паралич).

Ранее в среду, 1 сентября, спортсмены из сборной России завоевали четыре золота. Победами отметились пловцы Андрей Калина и Мария Павлова, а также велогонщик Руслан Кузнецов и легкоатлет Андрей Вдовин.