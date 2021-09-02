Сборная России опустилась в медальном зачете Паралимпиады

Сборная России переместилась со второго на третье место в медальном зачете Паралимпиады

Сборная России опустилась со второго на третье место в общем медальном зачете Паралимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На момент публикации новости в четверг, 2 сентября, россияне не завоевали ни одной золотой медали. Спортсмены из Великобритании одержали две победы и сравнялись по количеству наград высшего достоинства с россиянами. Сейчас в активе обеих сборных по 32 золота, однако британцы обходят соперника по количеству серебряных наград — 26 против 20. По общему числу медалей россияне также уступают Великобритании: в их активе 89 наград, а соперник завоевал 90 медалей.

Лидерство в медальном зачете с 74 золотыми медалями сохраняет сборная Китая. На четвертом месте расположились американцы, в активе которых 25 побед. Пятерку сильнейших с 19 наградами высшего достоинства замыкают украинцы.

Паралимпиада в Токио стартовала 24 августа. Соревнования завершатся 5 сентября.