Сборная России осталась без места в тройке в медальном зачете Паралимпиады

Россия опустилась на четвертое место в медальном зачете Паралимпиады, пропустив вперед США

Сборная России осталась без места в тройке общего медального зачета Паралимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего в активе российской команды 34 золота. Россияне пропустили вперед сборную США. У них столько же побед, однако американцы опережают отечественных спортсменов по количеству серебряных наград. Лидерство в медальном зачете с 85 золотыми медалями сохраняет сборная Китая. Вторыми идут британцы (37 золотых наград).

3 сентября россияне завоевали десять наград разного достоинства. Пловец Роман Жданов выиграл золото на дистанции 50 метров на спине, а пловцы Андрей Николаев, Александр Скалиух, Андрей Калина, Богдан Мозговой — в комбинированной эстафете четыре по 100 метров. Серебро добыли бегун Александр Работницкий, метатель копья Алексей Кузнецов, прыгуньи в длину Александра Могучая и Александра Ручкина, байдарочник Сергей Емельянов и пловчиха Виктория Ищиулова. Бронза — у пловца Романа Макарова и Елены Горловой в метании клаба.

Паралимпиада в Токио стартовала 24 августа. Соревнования завершатся 5 сентября.