Владивосток поборется за право проведения Олимпиады 2036 года

Мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал о планах побороться за право проведения в городе летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом сообщает ТАСС.

Шансы на успех он оценил как не очень высокие. При этом Шестаков отметил, что в случае победы заявки Владивостока в городе появится дополнительная инфраструктура, с которой «станет ярче жить».

Мэр Владивостока также заявил о желании побороться за проведение Универсиады. Какой конкретно — градоначальник не уточнил.

13 августа о планах провести в России летнюю Олимпиаду-2036 заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Он отметил, что Игры могут принять Казань или Санкт-Петербург.

Россия один раз в истории принимала Олимпиаду. В 2014 году в Сочи прошли зимние Игры. Кроме того, хозяином летней Олимпиады-1980 был СССР. Тогда соревнования состоялись в Москве.