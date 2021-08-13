Россия нацелилась на проведение Олимпиады-2036

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах провести в стране летнюю Олимпиаду-2036. Его слова приводит «Матч ТВ».

Политик заявил, что возможность проведения Игр уже рассматривается. Принять Игры, по словам Лаврова, могут следующие российские города — Казань и Санкт-Петербург. Таким образом, он подтвердил заявление министра спорта России Олега Матыцина, который отметил, что Россия — один из претендентов на проведение Олимпиады в 2036 году.

Летние Игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. Отечественные атлеты выступали на соревнованиях под эгидой Олимпийского комитета России и завоевали 71 награду, что стало третьим результатом по количеству медалей.

В 2014 году Зимние Игры прошли в Сочи. В 1980-м году Олимпиаду принимала Москва. Игры-1980 стала первыми в Восточной Европе и в социалистической стране.