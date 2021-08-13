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Стали известны размеры вознаграждений российским призерам Олимпиады в Токио

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Кабмин РФ согласовал денежные вознаграждения для призеров Олимпийских игр

Стали известны размеры вознаграждений за призовые места для российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В частности, завоевавшие золото Олимпиады получат четыре миллиона рублей, серебряные призеры — 2,5 миллиона рублей. Выигравшие бронзовые медали спортсмены получат 1,7 миллиона рублей.

Аналогичные премии получат и победители и призеры предстоящих летних Паралимпийских игр. Тренерам также пообещали денежные вознаграждения, порядок их премирования определит Минспорт РФ.

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По количеству выигранных наград на Олимпиаде в Токио российская сборная заняла третье место в неофициальном командном зачете. На счету отечественных спортсменов 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград. Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа.

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