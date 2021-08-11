Олимпийский чемпион удалил информацию о миллионе долларов от депутата Госдумы

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев удалил из своего Instagram-аккаунта информацию о миллионе долларов, который ему подарил депутат Госдумы Магомед Гаджиев.

Изначально в посте спортсмена говорилось: «Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио». Спустя несколько часов публикация была исправлена — в ней не оказалось «миллиона долларов».

В остальном пост не изменился.

7 августа 25-летний Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке россиянин победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. Таким образом, Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом. Первое золото он взял на Играх в Рио-де-Жанейро.