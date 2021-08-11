Депутат Госдумы подарил олимпийскому чемпиону миллион долларов

Депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву миллион долларов за победу на Играх в Токио. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров», — рассказал борец.

Он также поблагодарил тренера за поддержку и пообещал держать планку, радуя болельщиков новыми победами.

7 августа 25-летний Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке россиянин победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. Таким образом, Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом. Первое золото он взял на Играх в Рио-де-Жанейро.