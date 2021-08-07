Появилось видео победы российского борца Садулаева над американцем на Олимпиаде

В сети появилось видео победы российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева в финале олимпийского турнира над американцем Кайлом Снайдером. Ролик доступен в YouTube-канале «Матч ТВ».

25-летний россиянин стал сильнейшим в категории до 97 килограммов. Он победил Снайдера и завоевал второе олимпийское золото в своей карьере.

Снайдер и Садулаев до этого встречались в рамках чемпионатов мира. В 2018 году американец также проиграл российскому борцу.

В предпоследний день Олимпиады российские спортсмены семь раз становились призерами соревнований. Игры в Токио продлятся до 8 августа.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Садулаев завоевал золотую медаль в категории до 86 килограммов. На том же турнире Снайдер стал сильнейшим в категории до 97 килограммов.