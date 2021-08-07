Сборная России завоевала семь медалей в предпоследний день Олимпиады в Токио

Сборная России завоевала семь медалей в предпоследний день Олимпийских игр в Токио и заняла четвертое место в неофициальном медальном зачете. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе стал Абдулрашид Садулаев. Также олимпийское золото завоевали отечественные синхронистки. Золотую медаль в прыжках в высоту выиграла Мария Ласицкене, которая впервые участвовала в Олимпиаде.

Впервые за 25 лет золото не досталось России в художественной гимнастике — Дина Аверина выиграла серебро в личном многоборье. Также неудачу в финале волейбольного турнира против Франции потерпела мужская сборная страны. Бронзовую награду завоевал борец-вольник Гаджимурад Рашидов. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли в финале турнира по пляжному волейболу и увезут из Токио серебро Игр.

Всего 7 августа было разыграно 35 комплектов наград в 19 видах спорта. Россия занимает четвертую строчку в медальном зачете Игр. На счету россиян 20 золотых, 26 серебряных, 23 бронзовые медали.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.