Американский борец высказался после поражения от россиянина в финале Олимпиады

Американский борец вольного стиля Кайл Снайдер высказался после поражения от россиянина Абдулрашида Садулаева. Его слова приводит журналист Кристиан Пайлс в своем Twitter.

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро признался, что намерен выступить на предстоящем чемпионате мира. «Если вновь выйду в финал с Садулаевым? С нетерпением жду этой схватки», — признался 25-летний американец.

Ранее 7 августа Садулаев и Снайдер встретились в финале олимпийского турнира в Токио в категории до 97 килограммов. Американец уступил в схватке за золото Игр. Таким образом, он во второй раз в карьере уступил уроженцу Дагестана.

Снайдер и Садулаев до встречи в Токио боролись дважды, оба раза в рамках чемпионата мира. В 2017 году победа досталась американцу, а в 2018-м Садулаев взял реванш.

На Олимпиаде 2016 года Садулаев также одержал победу. Россиянин тогда выступал в весовой категории до 86 килограммов и не имел шанса встретиться на турнире со Снайдером.