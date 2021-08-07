Садулаев отреагировал на свое назначение знаменосцем на Олимпиаде

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев отреагировал на свое назначение знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио. В беседе с журналистами он признался, что данное назначение является для него большой честью, передает ТАСС.

Спортсмен рассказал, что перед финальным поединком с американским борцом Кайлом Снайдером ему сообщили, что, в случае победы, его сделают знаменосцем.

«Подстегнуло? Наверное, да. Приятно, конечно, для меня это большая честь», — рассказал Садулаев.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа. Начало церемонии закрытия — в 14:00 по московскому времени.

В субботу, 7 августа, Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке россиянин победил Кайла Снайдера со счетом 6:3. Таким образом, Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом. Первое золото он взял на Играх в Рио-де-Жанейро.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков утверждал что, вероятность того, что знаменосцем станет именно Садулаев, высока.