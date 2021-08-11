Информацию о подаренном депутатом миллионе долларов чемпиону ОИ объяснили

Представитель депутата Госдумы Магомеда Гаджиева объяснил информацию о подарке двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву в размере миллиона долларов. Его слова приводит РБК.

По информации источника, Гаджиев не делал таких подарков, а рассказанное спортсменом является фейком. Представитель депутата уточнил, что тот лишь пригласил Садулаева в гости, чтобы поздравить с победой.

Садулаев в Instagram рассказал о подарке ранее 11 августа. В своем посте он «поблагодарил земляка из Чародинского района, депутата Гаджиева, который решил поощрил его миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио». Позднее спортсмен удалил этот пост.

7 августа 25-летний Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке россиянин победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. Таким образом, Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом. Первое золото он взял на Играх в Рио-де-Жанейро.