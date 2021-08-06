Путин назвал политическим решение лишить Россию флага на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин назвал политическим решение спортивного арбитража лишить Россию флага и гимна на Олимпиаде в Токио. Его слова передает РИА Новости.

Что касается гимна, флага и так далее. Я считаю, что решение арбитражного спортивного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску Владимир Путин Президент России

Как пояснил президент, ранее в мировой практике, когда речь заходила о допинге, то имелись в виду ситуации с конкретными спортсменами и их тренерами. Их отношение к произошедшему и степень вины всегда определялись индивидуально, подчеркнул он. Путин добавил, что с подобным сталкиваются все страны и привел в пример ситуацию с велоспортом. Однако в случае с Россией спортивные чиновники не смогли противостоять политическому давлению, предположил он.

Пускай знакомятся с классикой

При этом отсутствие флага и гимна на Олимпиаде никак не влияет на качество выступления российских спортсменов, отметил глава государства. «Наши атлеты, своими выступлениями как раз лучшим, наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны», — сказал он.

Путин также обратил внимание на то, что на форме спортсменов вместо флага находится значок российского олимпийского комитета с российским триколором. «Ну и что? Музыка Чайковского им нравится больше, чем музыка Александрова? Ну не знаю, пусть слушают музыку Чайковского», — прокомментировал он отсутствие российского гимна на Олимпийских играх.

Пускай в мире знакомятся с российской классикой Владимир Путин Президент России

Будущее есть

Глава государства также напомнил, что ограничения, которые спортивный арбитраж наложил на сборную России, действуют до конца 2022 года. Он высказал мнение, что после этого момента пройдут все потуги ограничивать или как-то «ущипнуть» Россию в спортивной сфере.

После снятия ограничений можно будет ставить вопрос и о проведении крупнейших международных соревнований на территории России, отметил Путин. По его словам, мировые спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет (МОК), заинтересованы в этом.«Потому что мы самым блестящим образом показали, что мы умеем делать это на высочайшем уровне», — заключил президент.

Запрет на гимн и флаг

На Олимпийских играх в Токио отечественная команда выступает под флагом Олимпийского комитета России. Награждение российских атлетов проходит под концерт для фортепиано №1 Петра Чайковского вместо национального гимна.

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Триколор и государственный гимн России оказались под запретом по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в декабре прошлого года. В споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) суд встал на сторону международной организации.

Российская сторона была намерена опротестовать санкции, наложенные WADA в декабре 2019-го года. РУСАДА также было лишено статуса соответствия. Наказание последовало после выявления махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В 2015 году Россию впервые лишили государственной символики на международных стартах, а РУСАДА — статуса соответствия. После Олимпиады 2014 года в Сочи страну обвинили в наличии государственной допинг-системы и манипуляциях с пробами спортсменов. Из-за запретов вна Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году отечественные спортсмены выступали под нейтральным флагом в статусе «олимпийских атлетов из России».