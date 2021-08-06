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Путин оценил шансы России провести Олимпиаду после 2022 года

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Фото: SPUTNIK / Reuters

Российский президент Владимир Путин оценил шансы России провести Олимпийские игры. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, наложенные на страну спортивным арбитражем ограничения действуют до конца 2022 года. После этого момента пройдут все потуги ограничивать или как-то «ущипнуть» Россию в спортивной сфере, отметил глава государства. Путин подчеркнул что именно тогда можно будет ставить вопрос о проведении крупнейших международных соревнований на российской территории.

Ранее президент России прокомментировал решение спортивного арбитража о лишении России флага и гимна на Олимпийских играх в Токио. По его словам, данное решение имеет политическую окраску. Глава государства подчеркнул, что отсутствие флага на Олимпиаде никак не влияет на качество выступления российских спортсменов. Путин также заявил, что, по его мнению, спортивные организации и Международный олимпийский комитет (МОК) заинтересованы в том, чтобы Россия претендовала на проведение крупнейших турниров.

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