Российские лучники завоевали золото на Паралимпиаде в Токио

Россияне Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко стали паралимпийскими чемпионами на Играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале турнира по стрельбе отечественные параатлеты оказались сильнее итальянцев. В решающем матче они победили со счетом 5:4 и завоевали золото. Бронзовая награда досталась спортсменами из Китая.

Победа Сидоренко и Смирнова вывела отечественную сборную на третье место в неофициальном медальном зачете Паралимпиады в Токио. Теперь на счету российских атлетов 36 золотых наград, 30 серебряных и 48 бронзовых медалей. Первое место в зачете занимает китайская команда. Им удалось стать недосягаемыми для ближайших преследователей — британцев.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября. Россию на Играх представляют 242 параатлета.

Сидоренко не раз становилась призеркой на международных стартах. В активе российской параатлетки победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. Смирнов трижды побеждал на чемпионате России.