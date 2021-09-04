Российский бегун прокомментировал поведение украинского паралимпийца

Российский легкоатлет, призер Паралимпийских игр в Токио Артем Калашян прокомментировал поведение украинского бегуна Игоря Цветова, в очередной раз отказавшегося фотографироваться вместе с российскими спортсменами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на церемонии награждения. Его слова приводит ТАСС.

Россиянин рассказал журналистам, что очень доволен своим выступлением: «свой план мы выполнили, отобрали первое место у украинца на 100 и 200 метров». Он отметил, что поведение соперника российских спортсменов не задело, но, по мнению Калашяна, было некрасивым.

«Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно. Потом сфотографировались с Димой и все», — рассказал Калашян.

По традиции, на церемонии награждения спортсмены становятся рядом и делают совместное фото. Однако Цветов не подошел к россиянам. Во время церемонии Сафронов, Калашян и еще один российский легкоатлет Давид Джатиев, занявший четвертое место в забеге на 200 метров, стояли обнявшись, а украинский спортсмен в это время стоял отдельно.

3 сентября россияне завоевали десять наград разного достоинства. Пловец Роман Жданов выиграл золото на дистанции 50 метров на спине, а пловцы Андрей Николаев, Александр Скалиух, Андрей Калина, Богдан Мозговой — в комбинированной эстафете четыре по 100 метров. Серебро добыли бегун Александр Работницкий, метатель копья Алексей Кузнецов, прыгуньи в длину Александра Могучая и Александра Ручкина, байдарочник Сергей Емельянов и пловчиха Виктория Ищиулова. Бронза — у пловца Романа Макарова и Елены Горловой в метании клаба.

Паралимпиада в Токио стартовала 24 августа. Всего в активе российской команды 34 золота. Соревнования завершатся 5 сентября.