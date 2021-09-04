Украинец снова отказался сделать фото с россиянами на Паралимпиаде

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший серебро на Паралимпиаде в Токио в беге на 200 метров, снова отказался сделать совместное фото с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном, занявшими первое и третье места соответственно. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сафронов обновил предыдущий мировой рекорд Цветова на 0,04 секунды.

Согласно традиции, на церемонии награждения спортсмены становятся рядом и делают совместное фото. Однако Цветов не подошел к россиянам, во время церемонии Сафронов и Калашян стояли обнявшись, в это время украинский спортсмен стоял отдельно.

До этого спортсмен не стал фотографироваться с российскими атлетами после забега 30 сентября на 100 метров, в котором стал вторым.

3 сентября россияне завоевали десять наград разного достоинства. Пловец Роман Жданов выиграл золото на дистанции 50 метров на спине, а пловцы Андрей Николаев, Александр Скалиух, Андрей Калина, Богдан Мозговой — в комбинированной эстафете четыре по 100 метров. Серебро добыли бегун Александр Работницкий, метатель копья Алексей Кузнецов, прыгуньи в длину Александра Могучая и Александра Ручкина, байдарочник Сергей Емельянов и пловчиха Виктория Ищиулова. Бронза — у пловца Романа Макарова и Елены Горловой в метании клаба.

Паралимпиада в Токио стартовала 24 августа. Всего в активе российской команды 34 золота. Соревнования завершатся 5 сентября.