Отказ украинского паралимпийца от фото с россиянами назвали ущербностью

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил отказ украинского паралимпийца Игоря Цветова фотографироваться с российскими спортсменами Дмитрием Сафоновым и Артемом Калашяном на Паралимпийских играх в Токио. Его цитирует Russia Today.

Мамиашвили сказал, что не понимает поведения украинца и назвал его поступок ущербностью и глупостью. По его мнению, Цветов проявил неуважение не столько к российскими спортсменам, сколько к себе самому. «И никакое уважение к Украине отказ фотографироваться с россиянами не подчеркивает, напротив, он унизил ее. Здесь без лечащего врача разобраться сложно», — резюмировал он.

30 августа Цветов отказался фотографироваться с российскими спортсменами после забега на 100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Украинский атлет финишировал вторым. Победу одержал Сафонов, который пробежал стометровку за 11,39 секунды, что стало новым мировым рекордом. Калашян завоевал бронзовую медаль.

Позднее украинский спортсмен объяснил, что его поступок не означал неуважения к соперникам, а был связан с патриотическими чувствами к родной стране.

Ситуацию прокомментировал Международный паралимпийский комитет. В организации сообщили, что украинский спортсмен не сфотографировался с Сафоновым и Калашяном из-за эпидемиологических правил, действующих на турнире, так как российские спортсмены были на пьедестале почета без защитных масок.