Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
ЦСКА
Москва
Сегодня
14:30 (Мск)
Динамо Р
Рига
КХЛ - регулярный чемпионат
Кипр
Сегодня
19:00 (Мск)
Россия
ЧМ-2022 - Европа • Группа H. 5-й тур
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧМ-2022 - Европа • Группа D. 5-й тур
Словакия
Сегодня
21:45 (Мск)
Хорватия
ЧМ-2022 - Европа • Группа H. 5-й тур
Последние новости
«Талибан» установил контроль над стратегически важным районом Панджшера
В России выявили 18 780 новых случаев COVID-19
В МВД предупредили о новых методах телефонного мошенничества
Число погибших при выстрелах в воздух в Афганистане увеличилось
Покупатель РД-180 в США заявил о конце отношений с Россией
Мэр Владивостока назвал способы привлечения жителей в новый город Спутник
Apple наняла сотрудников Mercedes для работы над электрокаром
Яценюк пожаловался на превратившую украинскую ГТС в металлолом Россию
Российский бегун прокомментировал поведение украинского паралимпийца
Новости партнеров
Прослушать новость

Лидер медального зачета Паралимпиады стал недосягаем

Сборная Китая обеспечила себе статус победителя в неофициальном зачете Игр
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Сборная Китая обеспечила себе победу в неофициальном медальном зачете на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В активе китайских параатлетов уже 187 наград: 87 золотых медалей, 52 серебряные и 48 бронзовых. Таким образом, китайская сборная стала недосягаемой для преследователей и досрочно победила в зачете. Китайская команды выигрывает неофициальный медальный зачет с 2004 года.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

На втором месте — команда Великобритании. Тройку лидеров замыкает сборная США. Российские паралимпийцы занимают четвертую строчку.

Ранее 4 сентября с мировым рекордом забег на 200 метров выиграл российский легкоатлет Дмитрий Сафронов. Он преодолел дистанцию за 23 секунды.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября. Россию на Играх представляют 242 параатлета.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин завоевал золото в беге на Паралимпиаде и установил новый рекорд
Российский бегун прокомментировал поведение украинского паралимпийца
Сборная России опустилась в медальном зачете Паралимпиады
Другие материалы рубрики
Спорт00:0220 августа

«Однажды кто-нибудь умрет»

Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
09:16 1 сентября

Гризманн ушел из «Барселоны»

06:01 1 сентября

Дина Аверина рассказала об истерике на Олимпиаде

05:45 1 сентября

Россиянин выиграл золото Паралимпиады в беге и обновил мировой рекорд

Спорт00:0216 июля
Бернио Верхаген

«Как игрок он никто»

Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
22:4831 августа

Пеле попал в больницу

21:3431 августа

Сестры Аверины рассказали о взаимоотношениях с Ашрам

20:3931 августа

«Реал» купил футболиста сборной Франции

Спорт01:5212 июля
Сборная Италии

Поверженные «Львы».

Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
19:5431 августа

Тренер Хорватии рассказал о последствиях отсутствия Дзюбы в сборной России

18:4831 августа

В «Спартаке» заявили об уходе футболиста в клуб АПЛ

18:1131 августа

Футболист сборной России отреагировал на запрет Карпина употреблять сахар

Россия
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Все материалы
Мир
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
Новый суперкомпьютер от Сбера появится в ноябре
Superjet 100 собрались использовать для рекламы Aurus
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Раскрыты мотивы конфликта Visa и Mastercard с Wildberries
«Ирина Трубникова решила встать над компанией и забрать все себе».
Президент Natura Siberica о ситуации в компании
Назван срок выплат российским военным
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Все материалы
Силовые структуры
Московского следователя заподозрили во взятках и объявили в розыск
«Про Фишера слышали? Это я»
25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Опубликовано написанное перед казнью послание советского маньяка Фишера матери
Все материалы
Наука и техника
Появились снимки строящегося стратегического бомбардировщика Ту-160М2
В Китае начали производить российско-китайский самолет CR929
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Samsung рассказала о камере рекордного разрешения
Выявлен новый риск для людей с болезнями сердца
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак рассказала о провальных кастингах в жизни
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
Ивлеева рассказала о тяжелом детстве
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
В России решили заблокировать шесть VPN-сервисов
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Мужчина три года готовился сделать предложение и случайно испортил сюрприз
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
В Японии продают новую Lada Vesta Sport — цена удивила
Мерседесы из Японии: что их ждет в России?
Видео: эти раритеты из девяностых будут уничтожены
Продажи Lada в России просели почти на треть — и вот почему
Распашные двери и цветок в салоне: Audi показала возможного преемника A8
Во Владивостоке наладят производство электрокаров
Советские армейские внедорожники и их потомки
Все родственники ГАЗ-69 и УАЗ-469
Dacia представила семиместный универсал Jogger на базе Sandero
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
Турпоток на курорты Карачаево-Черкесии вырос на 20 процентов
В Крыму вырастят редкие абрикосы из Красной книги России
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В красноярском зоопарке у выдр родились два детеныша
Все материалы