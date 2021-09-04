Лидер медального зачета Паралимпиады стал недосягаем

Сборная Китая обеспечила себе статус победителя в неофициальном зачете Игр

Сборная Китая обеспечила себе победу в неофициальном медальном зачете на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В активе китайских параатлетов уже 187 наград: 87 золотых медалей, 52 серебряные и 48 бронзовых. Таким образом, китайская сборная стала недосягаемой для преследователей и досрочно победила в зачете. Китайская команды выигрывает неофициальный медальный зачет с 2004 года.

На втором месте — команда Великобритании. Тройку лидеров замыкает сборная США. Российские паралимпийцы занимают четвертую строчку.

Ранее 4 сентября с мировым рекордом забег на 200 метров выиграл российский легкоатлет Дмитрий Сафронов. Он преодолел дистанцию за 23 секунды.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября. Россию на Играх представляют 242 параатлета.