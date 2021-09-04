Россиянка выиграла бронзу на Паралимпиаде в Токио

Отечественная легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина стала третьей в беге на 200 метров

Российская параатлетка Анна Кулинич-Сорокина показала третий результат в беге на дистанции 200 метров на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественная бегунья выиграла бронзовую медаль, уступив спортсменке из Кубы Омаре Дуранд Элиас, которая установила мировой рекорд, преодолев дистанцию за 23,02 секунды. Серебряная медаль на счету украинской параатлетки Оксаны Боторчук.

Соревнования проходили для атлетов категории T12, где выступают спортсмены с нарушением зрения. Бронза Кулинич-Сорокиной стала 48-й для россиян на Паралимпиаде.

В неофициальном медальном зачете досрочную победу обеспечили спортсмены из Китая. Российская сборная занимает четвертую строчку. На счету отечественных параатлетов 35 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых медалей. Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.