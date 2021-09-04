Сборная России обогнала США в медальном зачете Паралимпиады

Сборная России поднялась на третье место в общем медальном зачете Паралимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего в активе российской команды 36 золотых наград. Россияне обогнали сборную США, на счету которых 35 золотых медалей. Лидерство в медальном зачете с 93 победами обеспечила себе команда Китая. Вторыми идут британцы (41 золотая награда).

3 сентября россияне завоевали десять наград разного достоинства. Легкоатлет Дмитрий Сафронов и стрелки из лука Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко завоевали золото. Легкоатлет Андрей Вдовин и Маргарита Гончарова, а также мужская сборная по волейболу выиграли серебро, а легкоатлеты Артем Калашян, Анна Кулинич-Сорокин, стрелок из лука Сергей Малышев, тхэквондист Зайнутдин Атаев Сергей Сафин, Дарья Адонина, Иван Фролов и боччисты Сергей Сафин, Дарья Адонина, Иван Фролов — бронзу.

Паралимпиада в Токио стартовала 24 августа. Соревнования завершатся 5 сентября.