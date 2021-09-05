Российская сборная оказалась на четвертом месте на Паралимпийских играх

Россияне заняли четвертое место на Паралимпийских играх в Токио с 118 медалями

Российская сборная завоевала четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио, у россиян 118 медалей. Об этом сообщает ТАСС.

В копилке России на Паралимпиаде 36 золотых, 33 серебряных медалей, а также 49 бронзовых.

Первое место занял Китай, всего у сборной 206 медалей (95-60-51). Второе место оказалось у Великобритании с 122 медалями (41-38-44). Тройку лидеров замкнула команда из США с 103 медалями (36-36-31).

Ранее российская легкоатлетка Елена Паутова взяла серебряную медаль в марафоне на Паралимпийских играх. Спортсменка преодолела дистанцию за три часа, четыре минуты и 16 секунд. На первом месте оказалась японка Мисато Мичисита, которой россиянка уступила менее, чем на четыре минуты.

Летние Паралимпийские игры-2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице.