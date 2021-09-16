Путин заявил о десятках заболевших COVID-19 в его окружении

Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков людей

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в его окружении заболели COVID-19 «не один, не два», а несколько десятков людей. Его слова в четверг, 16 сентября, приводит ТАСС.

Он также добавил, что вынужден будет пробыть на самоизоляции несколько дней.

Ранее стало известно, что российский лидер ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его близком окружении. Сам глава государства чувствует себя хорошо. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у него высокие титры антител к COVID-19.

В июне Владимир Путин сообщал, что привился российской вакциной «Спутник V».