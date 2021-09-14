Путин рассказал о заболевшем COVID-19 человеке из его окружения

Президент России Владимир Путин на совещании с Правительством и руководством «Единой России» рассказал о заболевшем COVID-19 человеке из его близкого окружения. Прямая трансляция ведется на платформе «Смотрим.ру».

«Он был вакцинирован, у него титры упали. Он ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато. Через три дня после ревакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день, очень близко», — заявил российский лидер.

Он отметил также, что в связи со сложившейся ситуацией ему пришлось отложить поездку в Таджикистан.

Ранее 13 сентября стало известно, что Путин уйдет на самоизоляцию из-за того, что среди людей в его окружении были выявлены случаи заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом уточнил, что глава государства сдал ПЦР-тест на COVID-19 и получил отрицательный результат.