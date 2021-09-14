В Кремле рассказали о здоровье Путина в связи с уходом на самоизоляцию

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин сдал тест на коронавирус, который показал, что глава государства абсолютно здоров. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что Путин встречался с сирийским лидером Башаром Асадом в понедельник, 13 сентября, до того, как решил уйти на самоизоляцию.

Ранее стало известно, что глава государства должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении. В связи с этим президент России в режиме видеоконференции будет участвовать в запланированных на текущей неделе в Душанбе мероприятиях по линии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).