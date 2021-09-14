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Путин провел переговоры с президентом Сирии

Президент России Путин встретился с лидером Сирии Асадом в Кремле
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Башар Асад и Владимир Путин
Башар Асад и Владимир Путин
Фото: Пресс-служба Администрации президента России

Президент России Владимир Путин встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщается на официальном сайте главы российского государства. Переговоры прошли в Кремле. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом.

Путин поздравил своего коллегу с хорошим результатом президентских выборов и недавним днем рождения. Он добавил, что рад вновь приветствовать его в столице.

26 мая Асад в четвертый раз одержал победу на выборах президента страны. Асад получил поддержку 95,1 процента избирателей при явке 78 процентов. Путин поздравил коллегу с победой на выборах и пообещал, что Москва продолжит оказывать Дамаску поддержку.

Главная проблема Сирии

Российский лидер назвал главной проблемой Сирии иностранные вооруженные силы, которые препятствуют консолидации страны и присутствуют там без разрешения ООН или Асада.

Путин подчеркнул, что сирийский лидер много делает для налаживания диалога с политическими оппонентами и выразил надежду на продолжение этого процесса, поскольку только консолидация страны позволит начать движение вперед.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. В конфликте участвуют правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

11 сентября воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли очередной авиаудар в районе населенного пункта Кансафра в провинции Идлиб.

Совместные усилия России и Сирии

Путин подчеркнул, что совместными усилиями России и Сирии нанесен удар по террористам и значительный ущерб, сирийское правительство контролирует более 90 процентов территории страны.

Тем не менее, очаги террористического сопротивления по-прежнему сохраняются и угрожают мирному населению, добавил президент. Он указал, что, несмотря на это, беженцы продолжают возвращаться в освобожденные районы, восстанавливают свои дома и продолжают налаживать нормальную жизнь.

Асад, в свою очередь, отметил, что Россия и Сирия добились значительных успехов в борьбе с международным терроризмом, его распространением по всему миру. Сирийская и российская армии внесли огромный вклад в защиту человечества от этого зла.

Нечеловеческие санкции

Асад назвал нечеловеческими, антигосударственными и нелегитимными санкции против сирийского народа. По его словам, политические процессы в Сирии в последние три года остановились, и причиной стало в том числе влияние извне.

Сирийский лидер добавил, что все действия, который выполняются руководством САР, будь то налаживание политического диалога или иные процессы, происходят в условиях и обстановке, которая сложилась на текущий момент.

В мае президент США Джо Байден продлил режим односторонних санкций против Сирии еще на один год. Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые Вашингтон вводил против Дамаска с 2004 по 2012 год. В частности, они предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц и запрет на экспорт определенных американских товаров и услуг в Сирию.

Поставки вакцин и товарооборот

Путин рассказал, что Россия предоставила Сирии вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» для борьбы с пандемией. Глава российского государства подчеркнул, что происходит совместная работа над решением главной проблемы человечества.

Российский лидер также отметил, что за первое полугодие 2021 года объем товарооборота между двумя государствами вырос в 3,5 раза. Причем речь идет не только о гуманитарной помощи, но и о развитии торгово-экономических связей.

В ноябре 2020 года Россия выделила Сирии более одного миллиарда долларов помощи. Средства предполагалось направить на гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа.

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