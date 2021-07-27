Захарова предложила США «убрать свои следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила США «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии в ответ на заявление американского генерала Джона Хайтена. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Может, перед ориентацией тела на угрозы убрать свои «небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии?» — задалась вопросом дипломат.

Накануне замначальник Объединенного комитета начальников штабов ВС США Хайтен заявил, что Соединенные Штаты «должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, а по-другому подойти к их решению. Он отметил, что Пентагон продолжит контролировать ситуацию в ближневосточных странах небольшими силами, сосредоточив основное внимание «на угрозы от Китая и России».

Ранее стало известно, что в понедельник, 26 июля, президент США Джо Байден и иракский премьер-министр Мустафа аль-Кадхими объявят о завершении американской военной миссии в Ираке. По планам обоих лидеров, армия США перестанет выполнять на территории государства боевые задачи, ограничившись консультированием сил безопасности Ирака.