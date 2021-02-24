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Американский генерал пожаловался на нехватку ЗРК Patriot

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Фото: Globallookpress.com

США сталкиваются с серьезной нехваткой зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. На это пожаловался генерал Джон Хайтен во время мероприятия, трансляция которого велась на YouTube.

По словам военного, американских систем Patriot «никогда не хватает». «По всему миру полно стран, которые бы очень хотели купить Patriot, но в большинстве случаев у нас просто нет систем Patriot, которые можно было бы продать», — отметил Хайтен, занимающий должность вице-председателя Объединенного комитета начальников штабов США.

Генерал отметил высокий спрос на комплексы Patriot, подчеркнув их «критически важную роль» в обороне. «Когда вы размещаете систему Patriot в каком-то месте, она действительно защищает вас от нападения противника», — пояснил он.

В январе 2020 года заместитель американского министра обороны по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд рассказала, что Соединенные Штаты часто отказываются поставлять ЗРК Patriot другим странам, поскольку иностранные партнеры требуют рассказать о технических данных этих систем, а также наладить производство на своей территории. Лорд также отметила, что США не допустят ситуации, когда у иностранных партнеров будут одновременно и российские системы С-400, и американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

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