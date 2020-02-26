У США не оказалось оружия для Турции

США все еще не ответили на просьбу Турции о поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. У Вашингтона пока не оказалось оружия для того, чтобы поддержать Анкару. Об этом рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«На данный момент нет никаких систем, которые Америка была бы готова нам поставить», — отметил глава республики. Он добавил, что Анкара готова купить ЗРК у Вашингтона, если тот все же решится их поставить.

Эрдоган подчеркнул, что ранее США обещали оказать Турции поддержку в военных действиях в сирийской провинции Идлиб. Он также отметил, что, скорее всего, ему придется вновь обсудить эту тему с американским коллегой Дональдом Трампом.

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21 февраля в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон поддерживает Анкару в ее борьбе в сирийской провинции Идлиб. Отмечалось, что американская сторона раздумывает о том, поставить ли Турции системы Patriot для борьбы с Россией на сирийской территории.

О запросе оружия со стороны Анкары 20 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник. По его словам, Турция попросила разместить две американские батареи на южной границе. Вместе с тем представитель Министерства обороны Турции эту информацию опроверг.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

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