США поддержали Турцию в борьбе с военными Сирии в Сирии

Вашингтон поддерживает Анкару в ее борьбе в сирийской провинции Идлиб. Об этом представитель Госдепартамента США сообщил РИА Новости.
По его словам, стороны ведут тесные консультации по ситуации в регионе. При этом США считают, что военные Турции имеют право на оборону в Идлибе, где «атаки сирийского режима и РФ привели» к перемещению мирных граждан и гибели турецких солдат. «Мы решительно поддерживаем Турцию в этой сложной ситуации», — заявил представитель Госдепа.
Ранее 21 февраля сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости сдерживания армии Сирии в Идлибе. До этого турецкий лидер объявил, что результаты их личных переговоров предопределят дальнейшие действия Анкары в регионе.
В США ранее указали, что в курсе запроса Турции на системы противоракетной обороны Patriot для борьбы с Россией, однако решение еще не принято. О запросе оружия 20 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник. По его словам, Анкара попросила у Вашингтона разместить две батареи на южной границе. Однако при этом представитель Министерства обороны Турции эту информацию опроверг.
Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.